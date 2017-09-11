Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой зарплаты строителям пермского зоопарка

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Прокуратура Индустриального района Перми проверила информацию СМИ о наличии задолженности по выплате заработной платы ООО «СТУЗ», выполняющей строительно-монтажные работы по объекту «Зоопарк в Перми».

«Установлено, что в нарушении требований Трудового кодекса РФ организация систематически задерживает выплату заработной платы работникам. В настоящее время начислена, но не выплачена заработная плата за август 2017 года 148 работникам на общую сумму более 2,5 млн рублей. Кроме этого, с 50 работниками, уволенными в период с 07.08 по 11.09.2017 года, окончательный расчёт не произведён. Сумма задолженности составила более 500 тыс. руб.», — пояснили в прокуратуре Пермского края.

По результатам проверки директору ООО «СТУЗ» внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю. Также в защиту трудовых прав работников мировому судье направлены судебные приказы о взыскании задолженности с ООО «СТУЗ».

Кроме этого, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о наличии в действиях генерального директора ООО «СТУЗ» признаков состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).