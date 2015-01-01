Андрей Климов продолжит работу в Совете Федерации РФ

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Сегодня, 27 сентября, стало известно об официальном утверждении кандидатуры Андрея Климова на посту представителя губернатора Пермского края в Совете Федерации РФ.

Андрей Климов продолжит работу на посту заместителя председателя комитета по международным делам и председателя временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Я благодарен всем, кто помогал мне в работе всё время моей деятельности и поддерживал мою кандидатуру, — прокомментировал Андрей Климов своё назначение. — В дальнейшем буду продолжать свою деятельность, старясь сделать её максимально эффективной для России и Пермского края».

Напомним, во время предвыборной кампании Максим Решетников называл кандидатуру Климова в качестве наиболее возможного представителя в Совете Федерации. После избрания Решетникова губернатором была запущена процедура утверждения его представителя в Совфеде РФ.

«Новый компаньон»