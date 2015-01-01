В Прикамье в 2016 году судами удовлетворено требований о взыскании к страховым компаниям почти на 825 млн рублей

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Сегодня, 27 сентября, состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Пермского края. Одним из вопросов, который обсудили собравшиеся, — преступления в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Отмечено, что на территории Пермского края наблюдается ежегодный рост числа поставленного на государственный регистрационный учёт автомобилей. С 2015 года года прирост составил более 4%.

В 2016 году органами прокуратуры края рассмотрено 32-а, а в первом полугодии 2017 уже 12 обращений на действия страховых компаний. Среди основных жалоб — навязывание страхователям дополнительной услуги (страхование жизни), неправильное применение страховой компанией класса аварийности клиента при расчёте страховой премии и т. д.

В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что судами Пермского края в 2016 году рассмотрено 1075 гражданских дел к страховым компаниям о взыскании страхового возмещения, из которых удовлетворено 786 требований на сумму более 824 млн руб. Прокурорскими проверками в деятельности страховых компаний выявлялись факты необоснованного отказа в заключении договоров ОСАГО, заключения договоров страхования гражданской ответственности без проведения технического осмотра транспортных средств, неправильного применения класса аварийности клиента при расчёте страховой премии по договорам страхования.

По результатам проверок в 2016-2017 годы органами прокуратуры края внесено 10 представлений, после рассмотрения которых три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.