Компьютерные игры вышли из моды Позволь своему ребенку играть с пользой для ума и развития в квестах LOST

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Многие учителя отмечают, что современным детям неинтересно читать, думать самостоятельно. Всё чаще они предпочитают зависать в компьютерах и телефонах, теряют навыки работы в команде. Подростки от 12 до 17 лет являются основной группой риска для развития интернет-зависимости в силу своих возрастных особенностей. Большинство российских детей выходят в сеть бесконтрольно.

Нами созданы квесты, которые позволяют оторвать ребенка от виртуальной реальности, помочь наладить взаимоотношения со сверстниками, друзьями, семьей, проявить свои индивидуальные качества, преодолеть неуверенность, желание быть «как все».

Почему именно квесты?

Это живая игра, дети переносятся в иную реальность. Квесты развивают логическое мышление, внимание, умение и желание действовать в команде, самостоятельно принимать решение, причем всё это в игровой форме. Это смодулированные ситуации, где детям приходится достигать цели, думать и действовать в ограниченном пространстве за ограниченное время. При этом всё это в атмосфере их любимых сказок, фильмов, где они сами становятся главными героями.

Все ли школьники могут похвастать тем, что были в средневековой Англии и спасали короля Артура или были в настоящей пирамиде с мумиями? Разгадывали тайны Хогвардса или помогали Шерлоку Холмсу разрушить козни Мориарти? А кто из современных школьников умеет варить волшебное зелье? А знают ли они о том, кто такие масоны и какие древние тайны скрывают масонские храмы? Хоть одному удалось спасти землю от нашествия инопланетян? Все реальности воссозданы в квест-центрах ЛОСТ до мельчайших деталей. Вам не надо платить деньги за билеты на самолёт. Это всё ближе, чем кажется!

В октябре LOST объединяет школы Перми в масштабный турнир. С помощью турнира мы совместно с учителями помогаем раскрыть таланты и лучшие качества учеников, посоревноваться школами за звание самых командных и сообразительных, находчивых и шустрых.

Условия участия в турнире:

— Учащиеся школы с 6 по 11 классы

— Команда от 4 до 5 человек (Экскалибур — до 6 человек)

— Стоимость участия с одного человека — 400 рублей

— Вносится предоплата.



Победители турнира и победители в особых номинациях, таких как «супер-фото», «супер-отзыв» и др., получат призы от наших партнёров:

Батутный парк Sky trip

Планета Боулинг

Кафе «Иван-Пицца»

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