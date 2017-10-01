Руководство «Пермского обозревателя» не подтверждает слухи о закрытии газеты
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Как стало известно «Новому компаньону», медиа-группа «Пермский обозреватель» может временно прекратить с 01.10.2017 года издание и выпуск газеты. Такое письмо руководство издания направило в ООО «Урал-Пресс-Пермь».
Однако, как пояснили «Новому компаньону» в «Пермском обозревателе», закрывать газету руководство не планирует. Она по-прежнему останется еженедельной, но сократит количество полос с восьми до четырех.
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