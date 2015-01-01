В Индустриальном и Орджоникидзевском районах Перми отключат воду

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27 сентября с 9.00 до 17.00 отключена вода в домах по ул. Вильямса, 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, сообщает call-центр Перми.

Работы будет проводить подрядчик ДЦ «Родина».

28 сентября до 18.00 воды не будет в домах по ул. Баумана, 23, 24, 24а, 25, 29, 31, 33, ул. Братьев Игнатовых, 3 (ГП №2), 7, 9, 11, 13 и ш. Космонавтов, 141.

Отключение проведёт ООО «Новогор-Прикамье».