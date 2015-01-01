В Суксунском районе реализовано два проекта территориального общественного самоуправления

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В Пермском крае продолжается реализация проектов инициативных жителей. В деревнях Суксунского района решены две из трёх принятых в разработку задач местного значения.

В деревне Папелыши Поедугинского сельского поселения по проекту «Чистая вода» ТОС «Родной край» произведен ремонт скважины: заменен насос и трубы, установлен блок управления станции погружного насоса, а также установлен оголовок скважины и люк. Общая стоимость проекта «Чистая вода» составила 186,5 тыс. руб. Финансовая поддержка из краевого бюджета составила почти 140 тыс. руб.

В деревне Поедуги по проекту «Связь времен» ТОС «Развитие» благоустроена территория возле памятника участникам Великой Отечественной войны. На площади уложена тротуарная плитка, установлены бордюры, установлено металлическое ограждение. Общая стоимость работ составила почти 339 тыс. руб., из них более 254 тыс. — средства краевого бюджета.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал ранее, что жители региона активно принимают участие в решении задач своих населенных пунктов. Также он подчеркивал, что многие граждане, не дожидаясь итогов конкурса, уже собрали средства и готовы воплощать свои идеи в жизнь. По словам главы региона, успешность реализуемых проектов должны оценивать сами жители, потому что в основе лежит их идея и инициатива, а краевые власти оказывают помощь в реализации.

Правительство Пермского края предлагает жителям региона разные способы реализации инициатив, направленных на решение вопросов местного значения.

В регионе действуют три программы, по которым жители могут получить субсидии из краевого бюджета: конкурсы проектовтерриториального общественного самоуправления (ТОС), инициативное бюджетирование и самообложение граждан.

По информации регионального Министерства территориального развития, в 2017 году в крае по всем трем программам реализуются 207 проектов, из них 77 проектов ТОС, 89 — инициативного бюджетирования, 41 — самообложения. Если в 2017 году на реализацию всех трех программ было направлено 113 млн руб., то в следующем году финансирование составит уже 192 млн руб.

Вся информация о проектах программы «Инициативное бюджетирование» доступна на сайте «Управляем вместе».

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края