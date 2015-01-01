15 лет вместе: Юбилейный форум «ОПОРЫ РОССИИ» собрал более 1000 предпринимателей

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Делегация Пермского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в праздновании юбилея организации. Форум общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» «15 лет вместе» собрал более тысячи предпринимателей, представителей органов власти, ведущих экспертов в области экономики и финансов.

Пленарное заседание юбилейного форума «ОПОРЫ РОССИИ»

Он начался с пленарного заседания, в котором приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Пётр Фрадков, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, председатель правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев, председатель попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов.

Спикеры обсудили вопросы акселерации бизнеса, снижения требований и рисков для малых и средних предприятий, повышения вклада малого и среднего бизнеса в развитие экономики страны, вовлечения широкого круга россиян в предпринимательство.

Пермская делегация в составе 14 человек приняла активное участие в деловой программе форума. Представители комитета по развитию женского предпринимательства Пермского регионального отделения Анна Харитонова, Светлана Попова и Ксения Швецова приняли участие в работе круглого стола «Женское предпринимательство в контексте экспортно ориентированного развития МСП в России и в мире». Наталья Савина — председатель комитета по молодёжному предпринимательству — представила его в рамках круглого стола «Создание экосистемы для развития молодёжного предпринимательства».

Депутат Государственной Думы РФ, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Сазонов, Член Совета Пермского регионального отделения Дмитрий Гордиенко, депутат Законодательного Собрания Пермского края, председатель Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Роман Водянов

Также в круглом столе «Налоги для малого бизнеса» приняли участие Члены Совета Пермского регионального комитета «ОПОРЫ РОССИИ» Геннадий Сандырев, Фидарис Нигматуллин, Дмитрий Гордиенко и Андрей Крупин.

«Тема налогов для малого бизнеса всегда очень актуальна. Основной трудностью для малого бизнеса в этом году был новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Эта тема активно обсуждалась в рамках круглого стола. Главное, мы услышали, что органы власти готовы решать проблемы, возникшие в ходе реализации закона, а также будут компенсировать затраты на установку ККТ. Считаю, это важным шагом навстречу малому бизнесу» — комментирует Дмитрий Гордиенко.

«Успех зависит от усилий!» — этой фразой завершилось пленарное заседание юбилейного форума «ОПОРЫ РОССИИ». Это действительно так. На форуме собрались более тысячи предпринимателей, которые каждый день прилагают усилия для развития своего бизнеса, региона и страны. Главное, что усилия для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства прилагают и органы власти, которые готовы сотрудничать и взаимодействовать по всем направлениям: финансирование, экспортирование, информационная поддержка, обучение предпринимателей, — уверен председатель Пермского регионального отделения Роман Водянов. — Форум позволил подвести итоги работы «ОПОРЫ РОССИИ» за прошедшие 15 лет. В ходе дискуссий совместно с представителями органов власти, экспертов в области экономики, предпринимателей определены проблемы, которые актуальны и важны для представителей малого и среднего бизнеса. Уверен, что за следующие 15 лет «ОПОРА РОССИИ» сделает серьёзный шаг в развитии, объединит в своём кругу более миллиона предпринимателей со всей страны и достигнет новых вершин».

По сообщениям пресс-службы общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»