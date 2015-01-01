Определение подрядчика на строительство моста через Чусовую перенесено

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Фото: Константин Долгановский

Определение подрядчика на строительство моста через реку Чусовая, назначенного на середину сентября, перенесено ориентировочно на 4 октября. Об этом ООО «Пермская концессионная компания» уведомило всех участников конкурсного отбора.

Определение подрядчика связано не только с лучшей ценой и опытом строительной компании, но и конкуренцией между двумя влиятельными экономическими группами — Геннадия Тимченко и главы ВТБ Андрея Костина. Как пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на источник в краевом правительстве, группа ВТБ (инвестор проекта) заинтересована в привлечении к проекту в разных конструкциях подряда и субподряда компаний из Санкт-Петербурга и Челябинска.

Напомним, в июне 2017 года правительство Пермского края подписало концессионное соглашение с ООО «Пермская концессионная компания» (входит в группу ВТБ) о реализации проекта по строительству, реконструкции и эксплуатации моста через Чусовую и подходов к нему. Финансирование осуществляется из трех источников: федерального бюджета 9,6 млрд руб., регионального — 1,3 млрд руб. и внебюджетных источников — 3,3 млрд руб.