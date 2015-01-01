В Новых Лядах незаконно отключили котельные

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Свердловский районный суд удовлетворил требования прокурора о незаконном отключении ПАО «Пермэнергосбыт» электроэнергии на котельных в м/р Новые Ляды.

Из-за задолженности котельных по ул. Чусовская, 27 и ул. Хабаровская, 36а ПАО «Пермэнергосбыт» приостановило подачи электроэнергии. При этом котельные обеспечивают горячей водой и отоплением не только жилые дома, но и объекты социальной сферы.

В настоящее время нарушения устранены, электричество в котельные подано.