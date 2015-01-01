Сборная Пермского края — лучшая на спартакиаде студотрядов ПФО

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В Пермском государственном аграрно-технологическом университете (бывшая ПГСХА) прошла третья Спартакиада студенческих отрядов ПФО. В ней приняли участие 250 спортсменов из десяти регионов: Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Пензенской областей и Пермского края.

Студентам было предложено посоревноваться в волейболе, мини-футболе, баскетболе 3х3, армспорте, перетягивании каната, мас-рестлинге (перетягивании палки), а также в выполнении нормативов комплекса ГТО, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В итоге, команда Пермского края заняла первое место в общем зачете. Теперь будет сформирован состав сборной ПФО для участия во всероссийской спартакиаде студенческих отрядов, которая пройдет 27-30 октября в Якутске.