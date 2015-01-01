В Верещагинском районе более 160 жителей прошли обследование на мобильном флюорографе

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У жителей отдалённых населенных пунктов Пермского края появилась возможность регулярно проходить обследования лёгких, не посещая центральные районные больницы. С 25 сентября обследование могут пройти проживающие в Верещагинском районе.

«Жители Прикамья должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места их проживания», — такую задачу поставил министерству здравоохранения Пермского края губернатор Максим Решетников.

26 сентября флюрограф приехал в село Путино и деревню Бородулино. Само обследование занимает всего пять минут, но, как отмечают врачи, каждый приезд мобильного флюорографа собирает очереди местных жителей.

Лаборант ГБУЗ ПК «КФМЦ» Надежда Дунаева пояснила, что стационарный рентген может быть размещен только в центральных районных поликлиниках. Ездить до них жители населенных пунктов не могут регулярно, а проходить обследование необходимо.

Благодаря мобильным флюорографам с мая обследование прошли более пяти тысяч жителей Пермского края, 253 из них были направлены на дополнительное обследование.

Правительство Пермского края для обеспечения доступности этой медицинской услуги в распоряжение краевого Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра передало два автомобиля, оснащенных медицинским оборудованием. Машины приезжают в районы как в составе мультидисциплинарных врачебных бригад выездной поликлиники ПККБ, так и по своему графику.

19 сентября мобильный флюорограф побывал в колонии-поселении, расположенной в Губахинском районе. До конца месяца обследование на флюорографе смогут пройти жители деревень Нижнее Галино, Комары, Елохи, Кукеты, Соболята, Бородули, Зюкайка, Ленино и села Вознесенское Верещагинского района.

В начале октября флюорографию смогут пройти люди, проживающие далеко от поликлиник Орджоникидзевского района Перми.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края