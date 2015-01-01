Пермских журналистов приглашают принять участие в международном конкурсе

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Принять участие в шестом международном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ» могут как отдельные журналисты, так и коллективы редакций.

На конкурс предоставляются журналистские проекты, реализованные на телевидении, радио, а также в печатных СМИ и сети интернет, призванные распространять опыт развития городов, повышать значимость деятельности СМИ.

На конкурс принимаются отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В заявке должны быть изложены краткие сведения о средстве массовой информации и авторе материала. На конкурс предоставляются оригиналы, либо заверенные копии печатных материалов на русском языке, с указанием даты публикации в СМИ, аудио, видеоматериалы (сопровождаемые эфирными справками), опубликованные или вышедшие в эфир с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017 года.

Побороться за победу можно в разных номинациях, например, «Умный город — безопасный город», «Мы живем на пространстве Евразии: опыт взаимодействия», «Муниципальное управление: практика добрых дел», «Донор — дарящий жизнь», «Национальное согласие — взаимообогащение культур» и др.

Работы будут оцениваться по нескольким критериям — актуальность информационного материала, соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса, доступность изложения материала, содержательность, яркость и оригинальность изложения.

Материалы можно направить до 10 декабря несколькими способами. На почту vmm2004@mail.ru с пометкой «На конкурс «Город в зеркале СМИ» или почтовый адрес: 119 019, Москва, улица Новый Арбат, 11, строение 1, 19-ый этаж, офис №1946; Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), на Конкурс «Город в зеркале СМИ».

Получить подробную информацию можно по телефонам:

8 (495) 691-90-59, 691-22-63, 691-12-90

Источник — Администрация Перми



