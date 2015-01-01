Бывший руководитель администрации губернатора Прикамья возглавил Федеральное агентство

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Фото: Константин Долгановский

Алексей Фролов назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Приказ подписан министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Напомним, Алексей Фролов возглавлял администрацию губернатора Виктора Басаргина в 2014-2015 годах.

Тем временем телеграм-каналы распространяют информацию о том, что в дальнейшем Россотрудничество возглавит Элеонора Митрофанова, а Алексей Фролов перейдёт на другое место работы.