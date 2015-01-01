Законопроект о предоставлении НКО в безвозмездное пользование муниципального имущества будет доработан

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В марте 2017 года депутаты городской думы приняли решение приостановить действие отдельных норм положения о порядке передачи муниципального имущества города в безвозмездное пользование (принято в 2008 году). Это было связано с необходимостью разработки понятных и актуальных критериев предоставления имущества социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО), а также проведения аудита имеющихся площадей. При этом администрации Перми предоставили возможность продлить договоры с организациями, срок аренды у которых истекает в 2017 году, но не более чем на 10 месяцев.

4 сентября проект решения доработанного положения поступил в городскую думу и был рассмотрен комитетом по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. А сегодня на пленарном заседании проект решения был поддержан депутатами пермской думы в первом чтении.

Председатель городской думы Юрий Уткин напомнил, что на протяжении уже 20 лет действует городская программа «Общественное участие», а в прошлом году объем её финансирования составил почти 100 млн руб.

«С 1999 года в Перми проводится конкурс социально-значимых проектов «Город это мы», грантовый фонд которого в последние годы не опускается ниже 20 миллионов рублей. Есть скидки для НКО по арендной плате. Теперь мы вместе с администрацией доработали правила безвозмездного предоставления помещений некоммерческим организациям. С одной стороны, мы сделали эту процедуру более понятной и прозрачной, с другой, пермяки смогут увидеть, кому и за что городской бюджет оказывает поддержку, — отметил Юрий Уткин. — Мы сознательно идем на поддержку СО НКО, потому что исключительно силами муниципалитета всех проблем не решить. И потому что отчетливо понимаем, что общественная инициатива — огромный созидательный ресурс, который нужен Перми и жителям города».

При этом депутаты и эксперты считают, что проект решения необходимо доработать. Поправки принимаются до 31 октября 2017 года.