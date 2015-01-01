Конкурс на строительство крематория объявят до конца года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Депутаты пермской думы обсудили с представителями администрации города вопрос о строительстве крематория. Власти намерены в скором времени объявить конкурс по поиску концессионера.

«Документы, которые необходимы для проведения конкурса по поиску концессионера, на финальной стадии. Планируем провести этот аукцион до конца года», — сказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Глава КСП Перми Мария Батуева, отметила, что за все годы проработки проекта крематория уже потрачено почти 240 млн руб. И сейчас идет процедура консервации кладбища «Восточное», на котором планируется разместить объект.

Напомним, возводимый крематорий будет рассчитан на 28 кремаций в сутки, также предусмотрено место и для колумбария на 15 тыс. ячеек с возможностью расширения ещё на 20 тыс. Пермский крематорий должен стать одним из самых крупных в стране.