Замглавы администрации Перми рассказал о готовности города к отопительному сезону

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Фото: Константин Долгановский

Отопительный сезон в Перми стартовал 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь традиционной «пятидневки» холодной температуры. С 18 сентября отопление начало подаваться и в жилые дома. Об этом рассказал на сегодняшнем пленарном заседании городской думы заместитель главы администрации Перми Сергей Романов.

По его словам, по данным на вечер 25 сентября, отопление уже подаётся в 95% детских садов и школ, а также 70% жилых домов. Вопросы подачи тепла находятся на контроле районных властей. Перед сетевыми организациями стоит задача завершить все работы до конца текущей недели.

Первый заместитель председателя пермской думы Дмитрий Малютин поинтересовался у Сергея Романова, сколько на сегодняшний день жилых домов остается без тепла. Замглавы администрации затруднился назвать точную цифру, но сказал, что чуть меньше тысячи. Это примерно шестая часть от общего количества.

Также Сергей Романов отметил, что в ходе подготовки к отопительному сезону возникли и сложности. Например, вывод котельного оборудования исправительной колонии №32 ГУФСИН России по Пермскому краю из эксплуатации.

«Это оборудование обеспечивало теплом многоквартирные дома №27а, б, в, г по улице Докучаева. Средства на проведение противоаварийных мероприятий были выделены из резервного фонда города. Общими усилиями городских и районных властей данный вопрос был решен, в дома запущено отопление», — сказал Сергей Романов.

Он также добавил, что в среднем заполнение систем отопления и регулировка внутридомовых систем управляющими организациями занимает 2-3 недели. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.

«Город опять весь перекопан. Как мы могли оказаться вновь в такой ситуации. Летом, вроде, все крупные раскопки должны были закончить. Почему опять перед отопительным сезоном мы везде копаем», — поинтересовался у заместителя главы администрации депутат гордумы Арсен Болквадзе.

Сергей Романов ответил, что все раскопки были согласованы задолго. Напомнил, что масштабные работы по перекладке сетей проводились на Островкого, Пушкина, Пермской. И везде прошли в графике.

Арсен Болквадзе уточнил у Сергея Романова, будут ли восстановлены все дороги, где сейчас ведутся работы. «ДА», заверил депутатов заместитель главы администрации.

Если в установленный срок отопление не будет запущено, а управляющая компания или ТСЖ не смогут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки смогут обратиться на «горячие линии», которые заработают с начала следующей недели.