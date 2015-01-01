«Прямая телефонная линия»: специалисты расскажут об организации медпомощи пожилым людям

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

27 сентября, в канун Дня пожилых людей, в приёмной президента РФ в Пермском крае (ул. Советская, 64) будет организована «прямая телефонная линия» по вопросам предоставления медицинской помощи гражданам пенсионного возраста.

Если возникли вопросы по записи к специалистам, предоставлению льгот на лекарства, качеству диагностики и лечения, доступности услуг по реабилитации и оздоровлению, звоните 27 сентября по телефону: 8 (342) 217-68-90 с 14.00 до 15.00.

В работе «прямой линии» примут участие представители министерства здравоохранения Пермского края, министерства социального развития Пермского края, прокуратуры Пермского края, управления Росздравнадзора по Пермскому краю, ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю», Фонда социального страхования РФ, отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю.

Источник — администрация губернатора Пермского края