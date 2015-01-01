Пермский МФЦ ищет новые площадки Специальные «окна» обслуживания юрлиц планируется открыть в отделениях пермских банков

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Фото: Константин Долгановский

Для удобства предпринимателей центры оказания услуг в формате «одного окна» появятся в центральных районах краевой столицы — в помещениях кредитных организаций, торговых и бизнес центров. В специализированных МФЦ будет оказываться широкий спектр услуг — от регистрации ИП или ООО до оформления прав собственности на недвижимость.

«В настоящий момент мы объявили сбор предложений со стороны пермских банков, — рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Игорь Никитин. — Одним из основных критериев отбора помещений является площадь — она должна быть не менее 10 кв. м на одно «окно». Помещение должно располагаться на нижних этажах здания, отвечать требованиям безопасности. Кроме того, оно должно быть предоставлено на безвозмездной основе».

По словам руководителя ведомства, предпочтения будут отдаваться помещениям, расположенным в Ленинском районе Перми — в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Островского, Окулова, Крисанова; в Дзержинском районе — в квартале, ограниченном улицами Крисанова, Екатерининской, Окулова, Хохрякова; в Индустриальном — в районе улиц Мира, Карпинского и Власова.

Более подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте МФЦ Пермского края, в разделе «Локальные документы».

Напомним, Пермский край принимал участие в реализации пилотного проекта Минэкономразвития России по созданию «МФЦ для бизнеса», основной целью которого была отработка механизма комплексного обслуживания предпринимателей на базе МФЦ. По итогам проведённой работы краевой многофункциональный центр был признан победителем в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса» и награждён грамотой Министерства экономического развития России.

Сегодня в многофункциональных центрах Пермского края функционирует более 100 «окон» для бизнеса, в которых оказывается более 140 видов услуг.

Источник — администрация губернатора Пермского края