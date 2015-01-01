От Перми отчалил форсайт-флот «Рынки будущего. КАМА-2035»

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С 26 по 30 сентября в рамках форсайт-навигации пройдёт первый межрегиональный форсайт-флот «Рынки будущего. КАМА-2035» по маршруту Пермь-Сарапул-Пермь. Форум содержательно интегрирован с III Форумом малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который состоится в Уфе с 28 по 29 сентября.

На форсайт-флот соберутся предприниматели, учёные и чиновники. Участники смогут наладить социальные и деловые связи между регионами. Кроме того, программа форума нацелена на создание новых проектов, запускающих процессы макрорегионального развития.

Ключевыми темами станут обсуждение возможностей цифровых сервисов для регионов и муниципалитетов, условия для создания экономики будущего, идеи и проекты для развития школьного образования, биотехнологии для жизни, возможности туризма по Каме.

Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Перми:

— Пермь имеет существенный интерес к этой навигации, потому что нуждается в идее опережающего развития. Форсайт-навигация является тем форматом, в рамках которого такие идеи могут рождаться. Это первая форсайт-навигация, проходящая абсолютно без бюджетных вложений, за счёт частной инициативы. Для нас это ценно, потому что только так рождаются наиболее независимые и рентабельные идеи.

Сергей Бровцев, организатор мероприятия, генеральный директор инвестиционной компании «Кастом Кэпитал»:

— По итогам навигации мы получим качественный прорыв трёх регионов. Флот — это запускающая история нового формата прогнозирования.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— Форсайт-флот — это попытка вынырнуть из текучки и понять перспективы будущего, исходя из которых можно выстраивать стратегии развития региона, бизнеса и бизнес-сообществ. Очень хороший знак, что проект финансируется участниками. Мы видим, что бизнес-сообщество не всегда ждёт, пока власть его нацелит на проект, а самостоятельно выставляет приоритеты.



