Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 26 сентября

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Курица или деньги. Владельцы торговой и офисной недвижимости будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости.

Пермь ожидает культурная реновация. Бывший завод им. Шпагина станет территорией искусства и досуга.

Молох, пожирающий людей. Из-за бюрократического крючкотворства четверо иностранных студентов были выдворены из ПГНИУ и из России: мнение журналиста Сергея Тупицына.

Инвентарный номер. Главврачей обязали описать имущество больниц.

Пенсионный мираж. НПФ не в состоянии обеспечить рост пенсионных накоплений: доходность личных счетов ниже инфляции.

Простые мелодии. Завершился фестиваль документального кино «Флаэртиана-2017».

Алексей Венедиктов: На меня орать нельзя, я нервный и буйный. Главный редактор «Эха Москвы» — о пожизненном президентстве, об интервью с послевкусием и немного о Перми.

Побольше здоровья и «приятных минут». Депутаты краевого парламента обсудили вопросы здравоохранения.

Ну, а что не так? Эксперты попытались расставить точки в обсуждении прошедшей выборной кампании.

Людмила Ознобишина: Без адекватной оценки произошедшего дальше двигаться будет сложно. Политконсультант оценивает начало новой эпохи в политической истории Пермского края.

Птицы — рядом. В Осинском визит-центре по наблюдению за птицами состоялся первый «звуковой пленэр».

Планы, премьеры, перспективы. Пермская краевая филармония открывает 82-й концертный сезон.

«Работнички» «Парме» не сопернички. Стартовал баскетбольный сезон 2017/18.

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