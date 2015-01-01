«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получил три новых участка в Прикамье для разведки и добычи нефти

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Пермские нефтяники по итогам аукционов, которые на минувшей неделе провело Федеральное агентство по недропользованию, получили право пользования Саварским, Уинским и Шистеровским участками Пермского края и Республики Башкортостан.

Уинский и Саварский участки в соответствии с условиями пользования недрами планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года, а Шистеровский — в 2021 году. Саварский участок стал вторым в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», который захватывает не только территорию Пермского края, но и соседней Республики Башкортостан (Аскинский район).

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

— «ЛУКОЙЛ» — один из крупнейших природопользователей. Мы неукоснительно следуем всем мировым экологическим стандартам. Система управления охраной окружающей среды — это наша гордость. Производя энергетические ресурсы, компания способствует развитию экономики и инфраструктуры.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — одно из крупнейших предприятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа», является дочерней структурой компании «ЛУКОЙЛ». Работает в 26 административных районах Прикамья, в Татышлинском районе Республики Башкортостан, а также в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Добыча нефти осуществляется на 101 месторождении.

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