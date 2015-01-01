Лучшие работы молодых аграриев представлены на сельскохозяйственном форуме

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Краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия в шестой раз провело для молодых перспективных аграриев всего Прикамья сельскохозяйственный форум.

«Именно вам, молодым профессионалам, предстоит продолжать дело своих отцов, матерей, дедов. Именно профессионалы, такие как вы, нужны сегодня в сельском хозяйстве», отметила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанна Перевойко.

В течение трех дней студенты десяти аграрных учебных заведений разрабатывали и защищали проекты по четырем направлениям: построение карьеры в работе по найму на предприятии сельского хозяйства; управление аграрным сектором; сельскохозяйственное предпринимательство и агробизнес; инновации в сельском хозяйстве.

Были и весьма специфичные проекты. К примеру, учащиеся Коми-Пермяцкого агротехнического колледжа презентовали общий проект — строительство ипподрома.

«Мы хотим построить на территории Пермского края ипподром, на котором проводились бы не только скачки, но и «иппотерапия». Это когда люди с ограниченными возможностями общаются с животными и лечатся», рассказала студентка второго курса ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» Наталья Баранова.

На встрече с лидерами общественных и политических молодежных организаций губернатор Прикамья Максим Решетников сказал о том, что «молодежь всегда была креативным и «кипящим» слоем, который обеспечивает движение края вперед. Поэтому региональные власти стремятся создать благоприятные условия для работы и самореализации молодых людей в крае, в том числе в сфере развития сельского хозяйства, которое становится локомотивом экономики региона».

Каждый год на Форуме разрабатываются свежие бизнес проекты в сфере сельского хозяйства. Лучшие работы студентов будут проанализированы экспертной группой, в составе которой руководители сельхозпредприятий и начинающие бизнесмены в сфере агропромышленного комплекса.