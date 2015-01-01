В Перми появляются антипарковочные столбы

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Фото: Константин Долгановский

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» приступило к установке антипарковочных столбиков и надолбов. Как пояснили в администрации города, будет оборудовано более 600 ограничителей на 30 участках улично-дорожной сети.

«Специальные конструкции устанавливаются в целях предотвращения стихийных стоянок на тротуарах, что позволит обеспечить безопасность движения пешеходов, рассказали в дирекции дорожного движения. — Столбики и надолбы появились уже на улицах Автозаводская, Монастырская, Мильчакова, Пермская».

Места установки определяются исходя из запросов жителей и рекомендаций ГИБДД. Окончание работ запланировано на октябрь этого года.

Металлические конструкции обладают светоотражающими элементами, чтобы водители видели их издалека. Надолбы при этом позволяют проехать на тротуар только спецтехнике для его уборки.