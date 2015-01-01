Прокуратура и полиция занялись вывеской магазина Германа Стерлигова

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В связи с размещением в витрине магазина Германа Стерлигова «Хлеб/ Соль» таблички, уже вызвавшей широкий резонанс в обществе, Уполномоченным по правам человека в Пермском крае сразу после открытия магазина было направлено обращение в прокуратуру Свердловского района Перми с просьбой провести проверку и принять меры реагирования.

Прокуратурой Свердловского района обращение омбудсмена было передано для рассмотрения по существу в рамках административного производства в городской ОП №7 УМВД России. Первоначально полицией было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.

Как сообщили в аппарате Уполномоченного, Татьяной Марголиной повторно было подано обращение в прокуратуру о недопустимости использования ненормативной лексики в общественном месте.

«Согласившись с доводами Уполномоченного по правам человека, изучив материалы, прокуратура внесла протест в ОП №7 УМВД России по Перми на определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Прокуратура считает, что отделом полиции неверно дана правовая оценка действий, связанных с размещением таблички с нецензурной бранью на общее обозрение в общественном месте, которыми проявляется неуважение к обществу», пояснили в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Ситуация остаётся на контроле краевого омбудсмена.