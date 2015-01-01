Сотрудники предприятий Прикамья прошли стажировку в Казани

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Делегация Пермского края приняла участие в стажировке «Федеральная практика» Минпромторга России для субъектов ПФО, которая прошла в Казани.

В состав делегации вошли представители краевого Минпромторга, регионального фонда развития промышленности Пермского края, а также промышленных предприятий региона: ООО «Инкаб», АО «Новые Фитинговые Технологии», АО «Медисорб».

Представители федерального Минпромторга рассказали о продолжении инвестиционных проектов в отраслях промышленности в 2018 году. Также было отмечено, что сейчас рассматривается выделение дополнительных средств на поддержку сельхозмашиностроения в этом году.

«В ходе стажировки прошли переговоры между чайковским предприятием «Новые Фитинговые Технологии» и группой компаний «ТАИФ» по вопросам сотрудничества при реализации инвестиционных проектов. Была достигнута договорённость о продолжении диалога о поставках продукции чайковской компании», пояснили в краевой администрации.

Отметим, Пермский край занимает второе место в ПФО по числу реализуемых комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях гражданской промышленности и числу созданных в регионе промышленных кластеров.