Конкурс на строительство березниковской школы на 1224 места признан несостоявшимся

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Конкурс на строительство школы на 1224 места в ЖК «Любимов» в квартале №12 не состоялся и теперь будет объявлен заново.

Напомним, максимальная сумма контракта составила 692 млн 819 тыс. руб. Как говорится в аукционной документации, по окончании срока подачи заявок в итоге не было подано ни одной.

Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства» г Березники. Строительство школы финансируется из краевого и муниципального бюджетов. Площадь застройки составит почти 7 тыс. кв. м. Помимо четырёхэтажной школы здесь будет построено футбольное поле 28 на 42 м, площадка для игр в волейбол и баскетбол, будут организованы площади для отдыха, подвижных игр и торжественных мероприятий.

Все работы по строительству разбиты на 38 этапов и должны быть выполнены в течение 592 календарных дней.

«Новый компаньон»

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