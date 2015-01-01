Татьяна Марголина стала членом правления Европейского института омбудсманов Она продолжает работать уполномоченным по правам человека в Пермском крае

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 21 сентября в Бухаресте в гербовом зале ландтага Рейланд-Пфальца в рамках общего собрания Европейского Института Омбудсманов (одной из крупнейших правозащитных организаций в мире) состоялись выборы членов правления. Среди представителей 67 стран в составе правления оказалась и пермский омбудсмен Татьяна Марголина.

Также в новый состав правления были включены вице-президент ЕИО Александр Шишлов (уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге), Татьяна Мерзлякова (уполномоченный в Свердловской области) и глава фонда «Стратегия» Александр Сунгуров.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что полномочия Татьяны Марголиной на посту краевого омбудсмена были продлены в связи с тем, что кандидатура Павла Микова на этот пост до сих пор не согласована уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Дело в том, что заседание специальной комиссии при федеральном уполномоченном, где и должен был быть рассмотрен этот вопрос, перенесено на октябрь.

«Новый компаньон»