Стали известны победители конкурса «Активный гражданин»

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Фото: Константин Долгановский

26 сентября 2017 года в 17.00 в помещении РГТЭУ (г. Пермь, б. Гагарина, 57 к. 220) пройдёт подведение итогов и награждение победителей конкурса «Активный гражданин» среди общественных инспекторов и гражданских активистов.

Конкурс был организован АНО «Пермский Городской Родительский Совет» при содействии фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» и Общественной палаты Пермского края с 1 мая 2017 года по 31 августа 2017 года в рамках реализации социального проекта «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления — под общественный контроль» за счёт средств государственной поддержки, выделенной в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента России № 68-рп от 05.04.2016 года.

Для участия в конкурсе было необходимо добавиться в группу «Общественный контроль-развитие диалога между властью и обществом» в социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук» и разместить сообщения о проведённых мероприятиях общественного и гражданского контроля с приложением фотографий.

В ходе конкурса при поддержке Министерства информационного развития и связи Пермского края появилась специальная номинация «Управляем вместе», для участия в которой нужно было зарегистрироваться на одноименном портале и разместить официальные обращения (сигналы) о нарушениях, в соответствии с «проблемными темами»: благоустройство дворов, реконструкция и ремонт дорог, благоустройство парков.

Наиболее активными участниками конкурса стали общественники: Михаил Борисов, Александр Запивалов, Виктор Коровкин, Екатерина Саттарова, Алексей Драчёв, Евгений Семенцов, Артём Рогачёв, Роман Суздальцев, Татьяна Крупина, Наталья Щепотьева, Евгений Гордеев, Галина Ушакова, Анна Денисова, Сергей Дорофеев и Константин Башин.



Источник — администрация губернатора Пермского края