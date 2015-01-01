Казахско-российское танго Пьяццоллы

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Коллектив Пермской филармонии под управлением лауреата всероссийских конкурсов и Международного конкурса-фестиваля Галины Токаревой вернулся с гастролей по Казахстану. Три дня, три города, три триумфальных выступления, которые восторженно принимала публика братской республики.

Первый концерт состоялся 15 сентября в Астане, в зале Казахского Национального университета искусств «Шабыт». Кроме пермских солистов — лауреатов всероссийских и международного конкурсов Алексея Тарана (балалайка), Оксаны Аман (домра) и Андрея Мехоношина (баян), с оркестром выступили казахские музыканты: заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Дамир Султанов (баян) и лауреат международных и республиканских конкурсов, почётный работник образования Республики Казахстан Лариса Латышева (фортепиано). Прозвучали произведения композиторов: Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна, Андрея Бызова, Павла Куликова, А. Широкова, Исаака Дунаевского, Микиса Теодоракиса, Николая Канаева. Эту же программу оркестр и солисты повторили 17 сентября в городе Темиртау, в местном ДК. Зал-тысячник был переполнен.

Солисты двух стран превзошли самих себя, словно состязаясь: я ещё вот так могу, а ты?.. Алексей Таран солировал в концерте для балалайки с оркестром (1 и 2 ч.) Юрия Шишакова, а Оксана Аман — в «Русском танце» из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Уже вместе они с итальянским темпераментом исполнили «Венецианский карнавал» Никколо Паганини.

С Пермским оркестром Дамир Султанов выступал не первый раз — знакомство произошло в Перми. Вместе с коллективом филармонии он подарил публике «Фантазию на темы народных песен» Владимира Харламова, а также импровизацию на казахскую народную тему «Жайдарман» Владимира Демченко, где баян, по словам казахской прессы, «был особенно изящен и элегантен».

«Я искал себя: пробовал играть на фортепиано, аккордеоне, но в технологическом и звуковом плане баян для меня идеален, — признался Дамир. — Инструмент международный, баян в то же время развит лишь в определенных национальных традициях, хотя достойно может дополнить почти любую музыку».

Как выяснилось, на музыкальную судьбу Султанова повлияла фотография прадедушки, которую правнук нашёл совершенно случайно. На ней старый акын играл на гармошке.

Премьерным стало исполнение Aconcagua («Аконкагуа») Астора Пьяццоллы. Концерт назван в честь горной вершины Латинской Америки. Это аргентинское танго разрушило все географические и национальные барьеры: в нём солировал баян заслуженного артиста Татарстана Дамира Султанова, и инструмент, говорят очевидцы, было не узнать — настолько по-восточному протяжно он «пел». В «Аконкагуа» вместе с Дамиром солировала пианистка из Астаны Лариса Латышова.

На первом концерте в Астане среди меломанов присутствовал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Михаил Бочарников. Он поблагодарил пермяков за поддержку культуры в Республике Казахстан и подарил оркестру огромную корзину с розами, увенчанную российским триколором.

Фарватер гастролей стал особенно запоминающимся. 16 сентября пермскому оркестру выпала честь открывать уникальный ежегодный фестиваль «Музыкальная Сарыарка» («жёлтый хребет», по названию степи в Центральном Казахстане). Руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев торжественной речью открыл девятнадцатый по счёту фестиваль и уточнил: в целом в нём участвовало более 30 стран мира.

Яркое выступление коллектива Пермской филармонии проходило во Дворце культуры горняков города Караганда. В его здании проходят почти все праздники. Кроме того, на сцене ДКГ обосновались Казахский драматический театр и Театр музыкальной комедии. В зале на тысячу мест яблоку негде было упасть. Отличалась от предыдущей и программа, представленная оркестром на фестивале. Вот как об этом эмоционально пишет казахская областная газета «Индустриальная Караганда»:

«Тем временем на сцене преобладал красный цвет: в народных костюмах пермского оркестра, алое платье было на ведущей Людмиле Гольской. «Русская рапсодия» Георгия Шендерева, эмоциональная работа Галины Токаревой, аплодисменты... Время соло на балалайке, вперед вырывается Алексей Таран — звучит «Калинка» Веры Городовской и срывает аплодисменты. «Калинка» — бренд, и не включить его в программу рука не поднималась», — признается потом Галина Викторовна. Хороша была и «Цыганская фантазия» А. Трофимова, исполненная вместе с Оксаной Аман и Андреем Мехоношиным: домра Оксаны звучала страстно, а баян, словно обходительный джентльмен, пытался ее очаровать. Второе отделение началось с Бородинских «Половецких плясок» из оперы «Князь Игорь», после которых на сцену вышли музыканты оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета. Следующие полчаса — совместные композиции. Сводный оркестр под руководством маэстро Дуйсена Укибая задорно играл «Валенки» А. Широкова, продолжая торжественной поэмой-импровизацией Н. Тлендиева «Махамбет» и лучезарным шедевром Петра Чайковского — пляской скоморохов из сказки А. Островского «Снегурочка».

Остаётся добавить, что выступление оркестров двух стран стало неожиданным интернациональным тандемом. Оценить его смогут и пермские меломаны. 25 октября русский народный оркестр и Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный деятель Республики Казахстан Дуйсен Укибай) в рамках проекта «Мир без границ» и обменных гастролей дадут совместный концерт в Большом зале Пермской филармонии.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии

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