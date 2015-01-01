Зампредседателя свердловского арбитража рекомендован председателем Семнадцатого арбитражного суда

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Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Константин Беляев может возглавить Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми. Этот факт подтверждают итоги заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Напомним, нынешний председатель Виктор Цодикович провёл на это посту два срока и в этом году выйдет на пенсию. В связи с чем в апреле был объявлен конкурс.

«Новый компаньон»

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