Зампредседателя свердловского арбитража рекомендован председателем Семнадцатого арбитражного суда
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Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Константин Беляев может возглавить Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми. Этот факт подтверждают итоги заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
Напомним, нынешний председатель Виктор Цодикович провёл на это посту два срока и в этом году выйдет на пенсию. В связи с чем в апреле был объявлен конкурс.
«Новый компаньон»
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