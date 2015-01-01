Житель Пермского района за оскорбление судьи получил 400 часов обязательных работ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Суд признал 52-летнего жителя Пермского района виновным в оскорблении судьи по ч.2 ст.297 УК РФ и приговорил его к 400 часам обязательных работ.

Как говорится в материалах суда, в июле 2016 года мужчина был привлечён к административной ответственности за нарушение ПДД. Но осужденный не согласился с постановлением суда и направил жалобу, в которой содержались оскорбления в адрес судьи, вынесшего приговор.