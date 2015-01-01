Прокуратура добилась ликвидации рынка «Рубин» в Кировском районе Перми

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Прокуратура Кировского района Перми в ходе проверки выявила факт самовольного занятия земельного участка нестационарными торговыми объектами на ул. Маршала Рыбалко, 88/а (в районе кинотеатра «Рубин»).

Выяснилось, что земельный участок, на котором размещался рынок, находится в муниципальной собственности и был предоставлен в пользование индивидуальному предпринимателю.

Но срок пользования объектом истёк в конце 2016 года, в заключении договора аренды на 2017 год предпринимателю было отказано.

В конце мая 2017 года после запроса прокуратуры района, информация о незаконно размещенных нестационарных объектах была направлена в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми для включения в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов.

В июле к предпринимателю были приняты меры административного воздействия.

Прокурором главе администрации района внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, земельного и административного законодательства, по результатам рассмотрения которого деятельность рынка прекращена, все нестационарные торговые объекты демонтированы.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Пермского края.

«Новый компаньон»