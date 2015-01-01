И. о. главы Кунгура назначен экс-директор «Водоканала»

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Депутаты гордумы Кунгура утвердили на пост и. о. главы Кунгура бывшего директора МУП «Водоканал» Сергея Гордеева, сообщает «РБК Пермь».

Он будет работать в этой должности до подведения итогов конкурса, который местная администрация планирует объявить 26 октября. До этого времени будет сформирована конкурсная комиссия.

Напомним, прежний глава Кунгура Лариса Елтышева ушла с этой должности в связи с тем, что ей предложили пост советника руководителя администрации губернатора Пермского края.

«Новый компаньон»