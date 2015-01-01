Предприятия Прикамья «подключат» к выполнению крупных производственных заказов

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Региональный центр инжиниринга совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края проводит серию мероприятий, направленных на развитие промышленной кооперации в Пермском крае. Партнёром выступает ПКРО ООО «Деловая Россия».

Мероприятия организуются для «подключения» большего количества предприятий к выполнению крупных производственных заказов, поясняют организаторы. Для этого организуются встречи с представителями промышленных предприятий края, которым необходимы партнёры и поставщики для реализации планов развития.

Задачу усилить промышленную кооперацию внутри региона поставил губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Вижу большой потенциал развития внутрикраевой, внутритерриториальной кооперации. Мы должны сделать так, чтобы каждый рубль внутри края совершал максимальное число оборотов. Потому что это наши рабочие места, это доходы в бюджет», — подчеркнул глава региона.

В рамках решения этой задачи 10 октября в рамках III межрегиональной специализированной выставки «Рудник-2017» на площадке Выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоится встреча с компанией «Уралкалий». На все вопросы о системе подбора поставщиков и организации закупок ответит директор по закупкам ПАО «Уралкалий» Александр Кульбицкий. Встреча будет интересна производителям различного оборудования, в том числе горно-шахтного, обогатительного, дробильно-размольного, ёмкостного, электрооборудования, вентиляторов, а также производителям реагентов и металлопродукции.

Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Фонда «Региональный центр инжиниринга».

Успешность объединений предприятий отрасли подтверждает рост количества кластеров в Прикамье. На 21 сентября в реестре Минпромторга России зарегистрировано четыре кластера: «Фотоника», «Новый Звёздный», Фармацевтический кластер и ИКТ-кластер, также ожидают регистрацию кластеры «Композиты Прикамья» и «Сельхозмашиностроения».

Источник — администрация губернатора Пермского края