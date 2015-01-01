РСТ скорректирует тарифы для пяти поставщиков тепла

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Фото: Константин Долгановский

Региональная служба по тарифам Пермского края вынесла решение о снижении тарифов для пяти теплоснабжающих компаний в Прикамье.

Так, под корректировку попали тарифы ПАО «Т Плюс» (на 0,5%), ООО «ПСК» (1,2%), ООО «ПСК»-«ОСП Котельные» (3%), АО «БСК» (1,1%), ООО «Инвестспецпром» (0,3%).

Решение по перерасчету и корректировке статей затрат было принято 20 сентября на заседании правления Региональной службы по тарифам Пермского края (РСТ).

Напомним, ранее по предписанию ФАС России из тарифа были исключены такие статьи затрат, как «добровольное медицинское страхование», «аренда», «прочие расходы из прибыли», а также «затраты на ремонт». Скорректированы суммы и по статьям «юридические услуги», «консалтинговые услуги».

Как поясняют в РСТ, в ближайшее время увеличения тарифа по теплоснабжению не ожидается.

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