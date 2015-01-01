ОАО «СтройПанельКомплект» объявляет дни открытой стройки

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ОАО «СтройПанельКомплект» рад пригласить покупателей на Дни открытых строек! Каждую третью пятницу и субботу месяца вы можете посетить строительную площадку любого объекта застройщика.

Чем удобен такой формат для вас?

• На объект можно приехать в течение всего дня с 12 до 19 часов — вам не нужно подстраивать время визита под расписание экскурсий.

• За один день вы можете посетить сразу несколько комплексов, чтобы оценить характеристики каждого.

Первые «Дни открытых строек» прошли 15 и 16 сентября. Для покупателей были подготовлены площадки ЖК «Медовый», ЖК «Мотовилихинsky» и ЖК «Белые росы». Объекты посетили более 100 гостей.

В каждом жилом комплексе участники мероприятия познакомились с планировками, оценили его расположение, активность строительных работ, качество отделки. Менеджеры рассказали о различных финансовых программах застройщика, объединённых названием «Купить легко».

«СтройПанельКомплект» уверенно говорит вам: «купить легко»! Ведь мы предлагаем порядка 15 программ покупки: «Умную ипотеку», зачёт вторичного жилья, рассрочку*, специальные предложения и др. Стоимость квадратного метра квартир с ремонтом «под ключ» начинается от 35 тыс. руб., а в базовую отделку включена опция «тёплый пол».

Как стать новосёлом квартиры от «СтройПанельКомплект»?

• Посетить интересующий объект.

• Выбрать квартиру.

• Подобрать удобную программу кредитования с персональным менеджером.

• Готовиться к переезду.

Следующий день открытых дверей состоится 13 и 14 октября.

Вся информация об объектах застройщика и проектные декларации на сайте: www.spk.perm.ru

*Рассрочка предоставляется ОАО «СтройПанельКомплект».

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