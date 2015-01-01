Максим Решетников рассказал Владимиру Путину о достигнутых договорённостях по развитию пермской набережной

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Президент России Владимир Путин провёл встречу с высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования.

Первым доложил о результатах деятельности в регионе губернатор Пермского края Максим Решетников.

Владимир Путин поинтересовался, состоялась ли встреча с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

Напомним, 15 сентября в Пермь приехали представители ОАО «Российские железные дороги» во главе с президентом Олегом Белозёровым. Рабочая встреча губернатора с «РЖД» была посвящена переговорам о переносе железнодорожных путей из центра Перми.

В ходе заседания рабочей группы железнодорожники предложили совместно с краевыми и городскими властями разработать единый план территориального развития Перми, который бы учитывал интересы обеих сторон и удовлетворял потребности жителей краевой столицы.

Максим Решетников отметил, что в ходе встречи с «РЖД» удалось не только найти варианты решения вопроса по переносу железнодорожных путей, но и ещё двух важных моментов для развития инфраструктуры краевой столицы.

«Олег Валентинович (Белозеров, президент ОАО «РЖД») предложил построить новый железнодорожный мост чуть выше по течению Камы, который позволит на глубокую перспективу, до 30 лет, обеспечить растущий поток грузов из Березников, Соликамска, с калийных месторождений. Также появится возможность сделать его совмещённым с автомобильным. За счёт этого появится перспектива строительства Северного обхода города Перми», — подчеркнул глава Прикамья.

«Это хорошо, что железная дорога не будет город делить», — отметил Владимир Путин.

Губернатор Прикамья также подчеркнул, что освобождающееся пространство даст возможность связать районы города веткой общественного транспорта.

«Мы сразу объясняем, что обязательно будет предусмотрен общественный транспорт, который не разрежет, а, наоборот, свяжет город, — сказал Максим Решетников. — И, плюс, у нас открылась бы возможность освоения большого участка у реки в рекреационных целях, развития парковых пространств, спортивных активностей».

Также президент поинтересовался о ходе решения вопроса с обманутыми дольщиками в регионе. Губернатор рассказал о проведённой и запланированной в этом направлении работе, в том числе о необходимости информирования пострадавших граждан, какие меры поддержки могут быть им оказаны.

В своём докладе Максим Решетников поделился достижениями промышленной отрасли региона. Он подчеркнул, что в Прикамье зафиксирован рост объёмов производства.

«За восемь месяцев года — плюс 3%. Это ощутимый рост. При этом наблюдается и рост перевозок по железной дороге, и увеличение выработки электроэнергии, и экспорта — по всем параметрам», — отметил губернатор.

Также Максим Решетников рассказал об изменениях, произошедших за последние семь месяцев на промышленных предприятиях края: сокращение возрастного разрыва между сотрудниками, рост внутренней конкуренции и активности на рынке у компаний.

Драйверами развития промышленности Максим Решетников назвал выход предприятий на гражданские рынки, появление готовности предприятий топливно-энергетического комплекса взаимодействовать с региональными промышленниками и увеличении возможностей государственной поддержки отрасли.

Губернатор Пермского края поделился, что считает важным сохранить для дальнейшего развития промышленности разнообразие мер поддержки.

«Первое — важно сохранить ту систему господдержки, которая сейчас есть, потому что рост идёт благодаря ей. Второе — дальше стимулировать развитие долгосрочных отношений. Как долгосрочных контрактов в рамках гособоронзаказов для выполнения государственных программ, так и долгосрочные контракты со стороны энергетиков», — отметил он.

Источник — администрация губернатора Пермского края