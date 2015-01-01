Краевое правительство выкупит завод им. Шпагина в рассрочку за 445 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 сентября, краевые депутаты на пленарном заседании одобрили в первом чтении покупку завода им. Шпагина около станции Пермь-I, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Сумма сделки составит 445 млн руб.

Краевые власти намерены расплачиваться в рассрочку: 222 млн руб. в этом году и ещё 222,5 млн руб. в 2019. Средства на покупку имущества завода пойдут с реконструкции здания для Пермской художественной галереи и новой сцены оперного.

Общий объём инвестиций в реновацию ремонтного завода сегодня не называется.

Напомним, в будущем здесь планируется разместить Пермскую художественную галерею и организовать большое музейное пространство, а таким образом, реализовать давно обсуждающийся проект — «Первогород».

Концепция по созданию нового культурно-досугового пространства будет реализовываться поэтапно. Первым этапом будет сделка по выкупу территории.