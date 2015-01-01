445 детей-инвалидов Верещагинского района не кормили в школах
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Прокуратурой Верещагинского района Пермского края установлено, что на территории района 445 детей с ограниченными возможностями здоровья в 19 школах не были обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Кроме того, дети, получающие образование на дому, также не получали сухой паёк или денежную компенсацию за питание.
Не было принято в Верещагинском районе и нормативно правовых актов, регулирующих эту сферу.
По результатам проверки главе района было внесено представление об устранении нарушений.
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