Из-за снижения ипотечных ставок переплата за «двушку» в Перми сократилась на 17%

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Аналитики портала N1.RU подсчитали, как снизилась переплата заёмщиков, покупающих двухкомнатные квартиры в Перми в кредит.

В прошлом году покупатель «двушки» на вторичном рынке за 2,5 млн руб., оформиваший ипотеку на 15 лет, должен был вернуть банку больше 100% от её стоимости. В этом году переплата по этому же кредиту этой же квартиры составит 83%.

На рынке новостроек при кредите в 2,9 млн руб. переплата составляла 92%, в этом — 70%.

Сокращение сумм переплат произошло за счёт снижения размера ставки с 12,8% до 10,9% на вторичном рынке и с 11,9% до 9,4% — на первичном рынке при первоначальном взносе 20%.

Снизилась и стоимость квартир на вторичном рынке, в среднем, на 2,4%, на первичном, напротив, выросла на 1%.

«Новый компаньон»

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