Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 22 сентября
Пермь — «город в лесе». Горожане отметили День пермских лесов, который был приурочен к Году экологии в России и 15-летию пермского лесничества. Большой праздник состоялся в Черняевском лесу — одной из крупнейшей в стране лесной зоны, расположенной в черте города.
Системный подход во благо интересов горожан. Краевые и городские власти подписали соглашение с компанией «КОРТРОС».
У Прикамья новый губернатор. Максим Решетников официально избаваился от приставки «врио».
Космический юбилей. В НПО «Искра» отметили 110 лет со дня рождения Михаила Цирульникова — основателя и первого главного конструктора завода.
По следам царской династии. В Ныробе провели традиционные «Романовские дни».
В борьбе за чистоту. Пермяков приглашают собрать мусор и получить за это призы.
Забота о тепле. В Перми продолжается масштабная реконструкция теплотрассы на ул. Монастырской.
Развивай талант смолоду. Современного ребёнка всё сложнее оторвать от компьютера, планшета или телефона. Сложно, но можно.
«Здесь покоятся двое…» Возвращение к истории пермского памятника-змеи.
Почему ипотека не так страшна, как кажется. За семь месяцев 2017 года банки в Пермском крае выдали ипотечных кредитов на сумму почти 16 млрд рублей.
Успеть за 40 минут. У пермяков появилась возможность пересаживаться на ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты.
Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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