Скончался пассажир экстренно приземлившегося самолёта Пекин-Дюссельдорф

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Накануне вечером самолет китайской авиакомпании, направлявшийся в Германию, был вынужден приземлиться в Перми из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Но пассажира спасти не удалось, он, по предварительной информации, скончался от сердечного приступа ещё до прибытия медиков, пишет ТАСС.

Напомним, самолёт А-330 выполнял рейс по маршруту Пекин-Дюссельдорф.

«Новый компаньон»