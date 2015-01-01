Скончался пассажир экстренно приземлившегося самолёта Пекин-Дюссельдорф
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Накануне вечером самолет китайской авиакомпании, направлявшийся в Германию, был вынужден приземлиться в Перми из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Но пассажира спасти не удалось, он, по предварительной информации, скончался от сердечного приступа ещё до прибытия медиков, пишет ТАСС.
Напомним, самолёт А-330 выполнял рейс по маршруту Пекин-Дюссельдорф.
«Новый компаньон»
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