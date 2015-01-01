Резиденты индустриальных парков должны будут вернуть льготы, если не достигнут дохода в 120 млн руб.

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В рамках комитета ЗС по промышленности, экономической политике и налогам был заслушан доклад министра промышленности, предпринимательства и торговли, вице-премьера правительства Пермского края Алексея Чибисова об исполнении постановления законодательного собрания от 17 августа 2017 года «Об итогах выездного заседания комитета по промышленности в Чусовском муниципальном районе». Речь в документе идёт о разработке нормативных актов, устанавливающих дополнительные требования к индустриальным паркам.

Алексей Чибисов, заместитель правительства Пермского края:

— Всего дополнительных требований четыре. Юридическое лицо должно быть на учёте в территориальных органах федеральной налоговой службы по Пермскому краю, постоянное количество резидентов индустриального парка должно быть не менее пяти. Резиденты индустриального парка должны быть представлены не менее, чем двумя различными классами ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ), валовый доход каждого резидента индустриального парка по истечении сроков окупаемости должен быть не менее 120 млн руб. в год.

Депутат краевого парламента Илья Шулькин поинтересовался, как предполагается администрировать пункт, связанный с валовым доходом не менее 120 млн руб. в год: «Допустим, заявлен срок окупаемости пять-семь лет проекта. И что будет через семь лет? Если доход меньше, что тогда? Индустриальный парк потеряет свой статус?».

Алексей Чибисов пояснил, что при формировании индустриального парка прилагается бизнес-план по его развитию с приложением бизнес-планов из резидентов на стартовом этапе, которому необходимо соответствовать:

«Если по истечении срока окупаемости, заявленного в бизнес-плане, не достигаются заявленные параметры, то, соответственно, юрлицо теряет статус резидента».

Более того, если доход в 120 млн руб. по истечении сроков окупаемости достигнут не будет, предприятие должно будет вернуть 100% предоставленных ему льгот, сообщил министр.