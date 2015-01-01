В сети магазинов «Семья» сменился директор

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Фото: Константин Долгановский

Бауыржан Торланов возглавил сеть магазинов «Семья».

Как сообщает пресс-служба компании, в течение почти восьми лет он работал в компании «Вимм-Билль-Данн» — за это время прошёл путь от руководителя отдела продаж до директора дивизиона «Урал». Имеет большой опыт работы в ритейле — работал директором дивизиона в «Х5 ритейл групп» (сеть «Пятёрочка»).

В 2017 году занимался организацией единой системы управления в бизнес-направлениях группы, связанных с ритейлом и приготовлением готовых блюд в группе компаний ЭКС.

«Передо мной стоит задача дальнейшего расширения сети, в том числе в другие регионы», — сообщил господин Торланов.

Кроме того будет продолжена работа по повышению эффективности магазинов, а также по проекту «Прямые поставки» импорта в различных товарных категориях.

Ранее занимавший должность директора сети Антон Беловецкий покинул должность по соглашению сторон.

По итогам первого полугодия 2017 года ритейлер показал значительный рост. Товарооборот «Семьи» по сравнению с первым полугодием 2016-го вырос на 27,3%.

«Новый компаньон»