В Перми могут появится дополнительно 36 мест для рекламных конструкций

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На заседании комитета городской думы по городскому хозяйству депутаты рассмотрели проект решения «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Перми».

Законопроект вынесен на рассмотрение думы. Если закон будет принят, то схема дополнится 36 местами размещения рекламных конструкций на 14 улицах города.

На Солдатова — 10 конструкций, на Ижевской — пять. На Гусарова, Холмогорской, Чкалова — по три. На улице 40 лет Победы (Новые Ляды), Самаркандской, Старцева — по две. На Братской, Бродовском тракте, Курчатова, Лихвинской, Лодыгина, Попова — по одной рекламной конструкции.

«Принятие проекта решения будет способствовать упорядочиванию рынка наружной рекламы и увеличению доходов городского бюджета. Ожидается поступление государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также поступление платы за размещение рекламных конструкций», сказал депутат городской думы Василий Кузнецов.

В итоге члены комитета проголосовали за проект решения и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании пермской думы.