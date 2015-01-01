Сбербанк запускает для клиентов бесплатную CRM-систему

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Сбербанк продолжает развивать линейку небанковских сервисов и предлагает корпоративным клиентам воспользоваться новым сервисом для роста продаж — бесплатной CRM.

Во многих российских компаниях до сих пор информация о клиентах и продажах хранится в таблицах на компьютерах менеджеров. Работа с клиентами ведётся не системно, сделки не доводятся до конца, теряются возможности для повторных продаж. Увольнение каждого из менеджеров может привести к потере базы клиентов и стать существенной проблемой для всего бизнеса.

Система для управления клиентской базой CRM позволяет систематизировать всю информацию о клиентах, доводить сделки до конца и в конечном итоге увеличить продажи в компании. Можно настроить разные уровни доступа для сотрудников и защитить клиентскую базу от утечки.

Основной функционал CRM будет абсолютно бесплатным. По мере необходимости можно подключить дополнительные функции и построить полный цикл работы компании в одной системе. Для подключения доступны все основные бизнес-приложения: документооборот, финансовый учет, бизнес-процессы, инструменты для коммуникации и маркетинга. Выгодным отличием сервиса от других CRM на рынке является отсутствие ограничений по количеству пользователей бесплатной версии.

«Запуск подобных цифровых инструментов даст нашим клиентам, прежде всего представителям малого бизнеса, возможность избавиться от рутины, уменьшить объём бумажной работы, снизить издержки и отладить бизнес-процессы, заявил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. — Сбербанк стремится предоставить своим клиентам простые и удобные цифровые сервисы, способствующие повышению эффективности и росту бизнеса. В будущем подобные решения составят полноценную экосистему небанковских сервисов, способных удовлетворить все бизнес-запросы клиента».

CRM будет доступна всем клиентам Сбербанка бесплатно. Начните пользоваться сервисом на сайте sb-crm.ru

Оператором сервиса является компания FreshOffice.

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