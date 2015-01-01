В митинге работников свинокомплекса «Пермский» приняли участие более 350 человек Одновременно с митингом министерство сельского хозяйства Пермского края инициировало встречу с трудовым коллективом

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Фото: Сергей Копышко

Как сообщила «Новому компаньону» председатель первичной профсоюзной организации «Пермский свинокомплекс» Елена Насырова, в митинге, состоявшемся 19 сентября на площади близ дома культуры посёлка Майский, приняли участие более 350 человек.

«Последней каплей, толкнувшей людей к акции протеста, стала невыплата зарплаты за июль. В последнее время события стали развиваться по тому же сценарию, что и в прошлом году, перед закрытием СВК-2. Сокращаются объёмы осеменения маток, увеличивается забой. Тогда дело закончилось закрытием СВК-2. Чем закончится в этот раз? Мы надеемся, что власти не дадут закрыть градообразующее предприятие».

По словам главы профкома, митинг состоялся на улице рядом с домом культуры, после чего желающим предложили пройти в ДК на встречу с представителями минсельхоза Пермского края. В здание зашли уже человек 35, в основном это были руководители производства.

Елена Насырова, председатель ППО «Пермский свинокомплекс:

— Мы спросили, на что готов пойти край, чтобы помочь свинокомплексу? Ведь арендаторы уже заговорили о том, чтобы прекратить осеменение 2 тыс. свиноматок, и их пустить на убой, чтобы расплатиться с долгами за электроэнергию. Мы понимаем, что это будет точка невозврата. Как пояснили нам представители властей, на заседании суда 20 сентября будет предпринята попытка через суд наложить арест на 8 тыс. маток, чтобы прекратить забой поголовья. Это предложение немного успокоило. Однако возникает новый вопрос: а что делать с остальным поголовьем, ведь его стали больше забивать и увозить из «Майского». Корма есть, но они плохие, поросята болеют, мрут. Как их спасти?

Одновременно минсельхоз Пермского края распространил информацию о прошедшей 19 сентября рабочей встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова с коллективом ООО «Свинокомплекс Пермский». О митинге в сообщении Минсельхоза упомянуто не было.

В официальном комментарии Минсельхоза Пермского края говорится:

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков объяснил коллективу ООО «Свинокомплекс Пермский» с чем связаны требования к сельхозпредприятию вернуть в бюджет 207,8 млн руб. субсидий. ООО «Свинокомплекс Пермский» не выполнило условия предоставления господдержки: достижение показателей по объёмам производства мяса и отсутствия задолженности по налогам на 1 июня 2017 года».

Напомним, УФАС Пермского края требует от минсельхоза возврата субсидии, выданной свинокомплексу. В порядке предоставления субсидии надзорное ведомство увидело нарушение закона о конкуренции, поскольку документация была, по мнению УФАС, заточена под одно конкретное предприятие. Минсельхоз, в свою очередь, обещал УФАС проверить правильность применения субсидии и уже тогда принять решение о возврате её свинокомплексом. Судя по последнему официальному сообщению минсельхоза Пермского края, проверки министерства уже дали результат, поскольку ведомство сообщает вполне конкретно: «ООО «Свинокомплекс Пермский» не выполнило условия предоставления господдержки: достижение показателей по объёмам производства мяса и отсутствия задолженности по налогам на 1 июня 2017 года».

Минсельхоз Пермского края подтверждает информацию о том, что 20 сентября в Пермском арбитражном суде на рассмотрении заявления о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» минсельхзпрод ходатайствует о наложении обеспечения на 8 тыс. маточного поголовья.

Александр Козюков, министр сельского хозяйства Пермского края:

— Эти меры необходимы для введения внешнего контроля над финансовыми потоками предприятия, недопущения вывоза или забоя свиноматок. В ближайших планах минсельхозпрода провести аудит всей деятельности ООО «Свинокомплекс Пермский». Обязательства, взятые нами 31 августа на последней встрече с работниками ООО «Свинокомплекс Пермский», выполнены. В частности, мы добились погашения 6,8 млн руб. задолженности по заработной плате. Продолжается ежедневный мониторинг выплаты зарплаты сотрудникам и деятельности сельхозпредприятия. До конца недели предприятие должно выплатить работникам 1 млн руб. долга за июль.

По информации министерства, «работники ООО «Свинокомплекс Пермский» одобрили действия краевого минсельхозпрода», а министр сельского хозяйства подчеркнул, что Пермский край заинтересован в сохранении крупнейшего в регионе свиноводческого предприятия. Более того, уже запланирвана следующая рабочая встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с коллективом свинокомплекса — она состоится через месяц.

Арендатор свинокомплекса Александр Печёрский, в свою очередь, заявляет, что ГК «Синергия» «видит необходимость в проработке позиции правительства региона по вопросам развития свинокомплекса, который нуждается в мерах государственной поддержки».

Александр Печёрский, генеральный директор ГК «Синергия»:

— Как показывает практика, субсидии, которые выделяет край предприятиям, могут быть отозваны по причинам, не зависящим от производителей. Мы понимаем, что корни этой проблемы лежат в федеральном законодательстве. В сложившейся ситуации группа компаний рассчитывает на конструктивный диалог со стороны властей края. Отметим, что в случае введения конкурсной процедуры, «Синергия» не намерена банкротить АО «Пермский свинокомплекс»(второе юридическое лицо свинокомплекса «Пермский», на 100% принадлежащее Пермскому краю в лице Минсельхоза, — ред.), несмотря на имеющуюся задолженность со стороны этого юрлица, сумма которого перед ГК превышает 300 млн руб. Добавим, что по сути, «Синергия» взяла на себя кредиторские обязательства предыдущего собственника, сумма которого в общей сложности равнялась 1,2 млрд руб. При этом предварительные договорённости о приватизации со стороны государства так и не были выполнены, что, конечно, лишило предприятия ряда финансовых возможностей.

На данном этапе, как и ранее, мы готовы решать вопросы совместно со всеми сторонами судебного процесса.

Кроме того, Александр Печёрский добавил, что «готов к сотрудничеству, если речь зайдёт о новом арендаторе» (по неофициальным данным, свинокомплекс вновь пытаются «пристроить» в хорошие руки).

Сегодня, 20 сентября, действительно, состоялось судебное заседание по иску ИФНС к ООО «Свинокомплекс Пермский».

Александр Печёрский, комментируя итоги заседания, сообщает:

«В качестве третьего лица специалисты налоговой попросили допустить в суд Министерство сельского хозяйства Пермского края. В итоге, этими двумя сторонами было предложено ввести внешнее наблюдение. Рассмотрев предложение, суд назначил рассмотрение этого вопроса на 23 октября».