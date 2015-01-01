В митинге работников свинокомплекса «Пермский» приняли участие более 350 человек

Одновременно с митингом министерство сельского хозяйства Пермского края инициировало встречу с трудовым коллективом


Наталья Калюжная заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон»
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свиньи
Фото: Сергей Копышко

Как сообщила «Новому компаньону» председатель первичной профсоюзной организации «Пермский свинокомплекс» Елена Насырова, в митинге, состоявшемся 19 сентября на площади близ дома культуры посёлка Майский, приняли участие более 350 человек.

«Последней каплей, толкнувшей людей к акции протеста, стала невыплата зарплаты за июль. В последнее время события стали развиваться по тому же сценарию, что и в прошлом году, перед закрытием СВК-2. Сокращаются объёмы осеменения маток, увеличивается забой. Тогда дело закончилось закрытием СВК-2. Чем закончится в этот раз? Мы надеемся, что власти не дадут закрыть градообразующее предприятие».

По словам главы профкома, митинг состоялся на улице рядом с домом культуры, после чего желающим предложили пройти в ДК на встречу с представителями минсельхоза Пермского края. В здание зашли уже человек 35, в основном это были руководители производства.

Елена Насырова, председатель ППО «Пермский свинокомплекс:

Мы спросили, на что готов пойти край, чтобы помочь свинокомплексу? Ведь арендаторы уже заговорили о том, чтобы прекратить осеменение 2 тыс. свиноматок, и их пустить на убой, чтобы расплатиться с долгами за электроэнергию. Мы понимаем, что это будет точка невозврата. Как пояснили нам представители властей, на заседании суда 20 сентября будет предпринята попытка через суд наложить арест натыс. маток, чтобы прекратить забой поголовья. Это предложение немного успокоило. Однако возникает новый вопрос: а что делать с остальным поголовьем, ведь его стали больше забивать и увозить из «Майского». Корма есть, но они плохие, поросята болеют, мрут. Как их спасти?

Одновременно минсельхоз Пермского края распространил информацию о прошедшей 19 сентября рабочей встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова с коллективом ООО «Свинокомплекс Пермский». О митинге в сообщении Минсельхоза упомянуто не было.

В официальном комментарии Минсельхоза Пермского края говорится:

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков объяснил коллективу ООО «Свинокомплекс Пермский» с чем связаны требования к сельхозпредприятию вернуть в бюджет 207,8 млн руб. субсидий. ООО «Свинокомплекс Пермский» не выполнило условия предоставления господдержки: достижение показателей по объёмам производства мяса и отсутствия задолженности по налогам на 1 июня 2017 года».

Напомним, УФАС Пермского края требует от минсельхоза возврата субсидии, выданной свинокомплексу. В порядке предоставления субсидии надзорное ведомство увидело нарушение закона о конкуренции, поскольку документация была, по мнению УФАС, заточена под одно конкретное предприятие. Минсельхоз, в свою очередь, обещал УФАС проверить правильность применения субсидии и уже тогда принять решение о возврате её свинокомплексом. Судя по последнему официальному сообщению минсельхоза Пермского края, проверки министерства уже дали результат, поскольку ведомство сообщает вполне конкретно: «ООО «Свинокомплекс Пермский» не выполнило условия предоставления господдержки: достижение показателей по объёмам производства мяса и отсутствия задолженности по налогам на 1 июня 2017 года».

Минсельхоз Пермского края подтверждает информацию о том, что 20 сентября в Пермском арбитражном суде на рассмотрении заявления о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» минсельхзпрод ходатайствует о наложении обеспечения на 8 тыс. маточного поголовья.

Александр Козюков, министр сельского хозяйства Пермского края:

— Эти меры необходимы для введения внешнего контроля над финансовыми потоками предприятия, недопущения вывоза или забоя свиноматок. В ближайших планах минсельхозпрода провести аудит всей деятельности ООО «Свинокомплекс Пермский». Обязательства, взятые нами 31 августа на последней встрече с работниками ООО «Свинокомплекс Пермский», выполнены. В частности, мы добились погашения 6,8 млн руб. задолженности по заработной плате. Продолжается ежедневный мониторинг выплаты зарплаты сотрудникам и деятельности сельхозпредприятия. До конца недели предприятие должно выплатить работникам 1 млн руб. долга за июль.

По информации министерства, «работники ООО «Свинокомплекс Пермский» одобрили действия краевого минсельхозпрода», а министр сельского хозяйства подчеркнул, что Пермский край заинтересован в сохранении крупнейшего в регионе свиноводческого предприятия. Более того, уже запланирвана следующая рабочая встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с коллективом свинокомплекса — она состоится через месяц.

Арендатор свинокомплекса Александр Печёрский, в свою очередь, заявляет, что ГК «Синергия» «видит необходимость в проработке позиции правительства региона по вопросам развития свинокомплекса, который нуждается в мерах государственной поддержки».

Александр Печёрский, генеральный директор ГК «Синергия»:

— Как показывает практика, субсидии, которые выделяет край предприятиям, могут быть отозваны по причинам, не зависящим от производителей. Мы понимаем, что корни этой проблемы лежат в федеральном законодательстве. В сложившейся ситуации группа компаний рассчитывает на конструктивный диалог со стороны властей края. Отметим, что в случае введения конкурсной процедуры, «Синергия» не намерена банкротить АО «Пермский свинокомплекс»(второе юридическое лицо свинокомплекса «Пермский», на 100% принадлежащее Пермскому краю в лице Минсельхоза, — ред.), несмотря на имеющуюся задолженность со стороны этого юрлица, сумма которого перед ГК превышает 300 млн руб. Добавим, что по сути, «Синергия» взяла на себя кредиторские обязательства предыдущего собственника, сумма которого в общей сложности равнялась 1,2 млрд руб. При этом предварительные договорённости о приватизации со стороны государства так и не были выполнены, что, конечно, лишило предприятия ряда финансовых возможностей.

На данном этапе, как и ранее, мы готовы решать вопросы совместно со всеми сторонами судебного процесса.

Кроме того, Александр Печёрский добавил, что «готов к сотрудничеству, если речь зайдёт о новом арендаторе» (по неофициальным данным, свинокомплекс вновь пытаются «пристроить» в хорошие руки).

Сегодня, 20 сентября, действительно, состоялось судебное заседание по иску ИФНС к ООО «Свинокомплекс Пермский».

Александр Печёрский, комментируя итоги заседания, сообщает: 

«В качестве третьего лица специалисты налоговой попросили допустить в суд Министерство сельского хозяйства Пермского края. В итоге, этими двумя сторонами было предложено ввести внешнее наблюдение. Рассмотрев предложение, суд назначил рассмотрение этого вопроса на 23 октября».

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