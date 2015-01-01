Прокуратура Перми попросила уточнить правила платных парковок в городе

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Фото: Виктор Михалев

Сегодня на комитете по городскому хозяйству обсудили ситуацию с платными парковками. Напомним, с 18 сентября вступили в силу изменения в работе платного парковочного пространства Перми. Так платные парковки теперь работают с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней) с 9.00 до 19.00. А время, отведённое на оплату, увеличилось с 15 до 20 минут.

Тем не менее, прокуратура Перми вышла с инициативой уточнить правила платных парковок в городе. Во-первых, в части информированности населения и водителей. Прокуратура настаивает на том, чтобы в Перми появилось как можно больше информационных аншлагов. Подобные щиты должны появиться в начале каждого квартала, но после мест парковки транспорта для инвалидов.

«Мы с этим согласны. Это нужно для того, чтобы не было накладок, как сейчас, когда водители ориентируются по знакам. И когда, например, зимой не видно разметки на асфальте, люди паркуются, потом у них увозят автомобили, и начинаются все эти нехорошие разборки с водителями, которые просто не увидели аншлаг. Поэтому их станет больше, как и паркоматов», рассказал руководитель департамента дорог и транспорта администрации Перми Илья Денисов.

По его словам, это никак не скажется на увеличении расходов бюджета. Начальник департамента заверил, что паркоматов сейчас в избытке, их просто необходимо правильно распределить поквартально.

На это обратил внимание и депутат пермской думы Олег Афлатонов. По его словам, максимальное расстояние 500 метров от парковки до паркомата, которое предложено администрацией, слишком длинное. «Туда обратно сходить — это уже километр. Для инвалида проблематично», заметил депутат.

В свою очередь, Илья Денисов объяснил, что места для инвалидов отмечены специальными знаками, и инвалид за парковочное место не платит, если он поставил автомобиль туда, куда нужно. В другом случае, он платит на общих условиях.

«Есть в городе неоднократные случаи, когда ставят машины на места для инвалидов здоровые граждане. При этом все, наверное, видели, что в Перми постоянно работают эвакуаторы. И если посчитать, то водителям крайне не выгодно сегодня оставлять машины в неположенном месте. Штраф за стоянку на месте для инвалидов по законодательству пять тыс руб. Плюс за эвакуацию. В итоге, влетает в копеечку», отметил Илья Денисов.

Кроме этого, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми заверил членов комитета и в том, что ежедневно выявляются водители, которые специально покупают знаки и вешают их под стекло. Штраф за такое нарушение — одна тысяча руб.