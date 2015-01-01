В Перми открыто 43 пункта для пополнения муниципальных проездных

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Как сообщает МКУ «Гортранс», в Перми насчитывается 43 пункта по продаже проездных.

Напомним, пополнять проездной на следующий месяц можно уже с 21 числа предыдущего месяца.

Примерный уровень загрузки пунктов и вновь появившиеся точки пополнения проездных можно найти на сайте МКУ «Горстранс». Пункты продаж находятся в отделениях АО АКИБ «Почтобанк», «Центральной кассы», а также в отделениях АО ВЦ «Инкомус».

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